Extensão da Linha 4-Amarela: veja quais serão as novas estações fora da capital

Contrato foi assinado pelo governador Tarcísio nesta segunda-feira (10)

Foto: Divulgação / ViaQuatro

O governador Tarcísio de Freitas e a ViaQuatro, concessionária responsável pela Linha 4-Amarela, assinaram nesta segunda-feira (10) o aditivo contratual que permitirá a extensão do ramal até Taboão da Serra.

A ampliação é uma promessa que vem desde 2010, quando o primeiro trecho da linha, entre as estações Paulista e Faria Lima, foi inaugurado.A previsão é de que as obras comecem em dezembro deste ano e as operações iniciem em 2029. A estação será a primeira metroviária a sair dos limites da cidade de São Paulo.O projeto do metrô de Taboão deverá ter um investimento de R$ 3,4 bilhões e gerar 3 mil empregos, segundo o governo do Estado.O ramal será ampliado em 3,3km e com duas novas estações, Chácara do Jockey e Taboão da Serra.O tempo previsto de viagem é de 55 minutos e haverá integração com os terminais de ônibus nas estações Vila Sônia, São Paulo-Morumbi, Butantã e outros da região.A nova Estação Taboão da Serra deverá ser construída na antiga Sorana Sul e terá duas entradas, uma na própria Sorana e outra do lado oposto a Rodovia Régis Bittencourt.A Estação Chácara do Jockey ficará localizada próxima ao Parque Chácara do Jockey, na Avenida Professor Francisco Morato, na Vila Sônia.