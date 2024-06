Grupo Colina sorteará R$500 toda semana para quem contratar plano funerário em Cotia

Veja como participar

Imagem: Divulgação

#Publi: O Grupo Colina, responsável pela administração dos cemitérios de Cotia, vai sortear toda semana R$ 500 para quem contratar o plano funerário - iniciativa é válida também para quem já é cliente.

Após a contratação do plano, você receberá o acesso ao, um clube de benefícios exclusivo para os clientes. Em seguida, basta seguir os passos abaixo:Acesse: clubecolina.comNa categoria PRÊMIOS, clique na oferta Sorteio Clube Colina e leia atentamente a orientação para se inscrever no sorteio.Na oferta, clique no botão "EU QUERO" para receber seu número da sorte do mês no seu email.Além dos sorteios semanais, os clientes do Grupo Colina têm direito a descontos de até 60% em mais de 300 parceiros.O Clube Colina é um site em que os clientes têm acesso a todos os parceiros e pode consultar o desconto ofertado e a dinâmica de resgate do benefício.São descontos em:· Farmácias· Clínicas· Escolas/Faculdades· Parques· Cinemas