Show de Marisa Monte reúne multidão e trânsito fica caótico no Butantã (SP) | Neto Rossi

Apresentação gratuita foi em comemoração aos 90 anos da USP e teve como objetivo arrecadar alimentos, agasalhos e cobertores para a Cufa

Foto: Neto Rossi / Cotia e Cia







Foto: Globo News

Devido ao trânsito caótico, muitos desceram do carro por aplicativo e seguiram a pé rumo ao evento.



O repertório incluiu alguns dos maiores sucessos de Marisa Monte, como “Bem que se Quis”, “Ainda bem” e “Alegre e Forte”. Foi a primeira vez que a artista se apresentou com uma orquestra, que contou com mais de 60 músicos e regência do maestro André Bachur.



O músico Arnaldo Antunes, que já fez diversas parcerias com Marisa Monte, apareceu de surpresa e fez uma participação durante a performance de “Amor, I love you”.



Neto Rossi (@netorossi_1) é jornalista do Cotia e Cia e escreve nesta coluna assuntos diversos sobre a cidade e a região







