Sete pessoas são feitas reféns durante roubo a residência

Dois criminosos foram presos e outros dois conseguiram fugir

Foto: PMSP

Sete pessoas, incluindo uma criança de um ano, foram feitas reféns durante roubo a uma residência em Embu das Artes na madrugada dessa segunda-feira (3). Ninguém ficou ferido.

Dois homens, de 30 e 36 anos, foram presos em flagrante após a Polícia Militar ter sido acionada por vizinhos. Ao chegar no endereço, os policiais ouviram pedidos de ajuda e entraram na casa.No local, havia quatro criminosos: dois no andar de baixo e dois no de cima. Os bandidos reagiram e dois conseguiram fugir. Os demais entregaram as armas e se renderam.Com os assaltantes uma espingarda, um pé de cabra e uma arma de airsoft (ar comprimido) foram apreendidos.O caso foi registrado como roubo a residência na Delegacia de Polícia de Embu das Artes. A Polícia Civil segue com as investigações para localizar os outros dois envolvidos no crime.