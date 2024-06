Polícia procura homem suspeito de estuprar e roubar mulher em Cotia

Crime aconteceu no dia 24 de maio; retrato falado foi produzido a partir de informações da própria vítima

Retrato falado do suspeito. Imagem: PCSP





A Polícia Civil procura por um homem suspeito de ter estuprado e roubado uma mulher no km 51 da rodovia Bunjiro Nakao, em Cotia. O crime aconteceu na manhã do dia 24 de maio de 2024.





Segundo a polícia, a imagem do retrato falado foi produzida a partir de informações da própria vítima, de 35 anos.





O retrato falado, elaborado pelo Setor de Arte Forense da Polícia Civil, mostra a imagem de um homem negro que tem entre 20 e 25 anos de idade.





Informações repassadas pela vítima para a polícia apontam que o suspeito mede aproximadamente 1,70 metro, é magro e tem olhos escuros. No dia do crime, ele estava com uma faca de cabo branco e trajava camiseta vermelha, segundo a descrição do retrato falado.





Quem tiver informações sobre o suspeito pode entrar em contato com o Disque-Denúncia pelo telefone 181.





Retrato falado. Imagem: PCSP





SOBRE O CRIME





De acordo com a polícia, a vítima estava em um ponto de ônibus no km 51 da rodovia Bunjiro Nakao, quando o indivíduo apareceu e lhe pediu um cigarro.





Na sequência, de acordo com o relato da vítima, o homem a agarrou e a arrastou para um galpão abandonado e teria tentado obrigá-la a manter relação sexual com ele. Ela disse que foi agredida violentamente.





A vítima disse que foi violentada e teve ainda sua bolsa roubada pelo criminoso. Ela solicitou ajuda e foi encaminhada para um pronto-socorro, onde recebeu atendimento médico.





O caso foi registrado no 1º Distrito Policial (DP) de Cotia, em Caucaia do Alto.