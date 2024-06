Greve de ônibus: motoristas e cobradores vão paralisar nesta sexta-feira (7) em SP

Movimento terá duração de 24 horas e atingirá todo o sistema de transporte público por ônibus da cidade

Foto: Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de SP

Os motoristas e os cobradores de ônibus do município de São Paulo aprovaram uma greve para a próxima sexta-feira (7), a partir da meia-noite. A aprovação se deu em assembleia realizada nesta segunda-feira (3) pelo Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo (SMTTRUSP).

Segundo o sindicato, o movimento terá duração de 24 horas e atingirá todo o sistema de transporte público por ônibus da cidade.A entidade exige um reajuste salarial de 3,69% conforme o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), um aumento real de 5%, além da reposição das perdas salariais acumuladas durante a pandemia, estimadas em 2,46%.Os funcionários também pediram melhoria nos convênios médico e odontológico, jornada de trabalho de sete horas efetivamente trabalhadas (6h30 mais 30 minutos de descanso e refeição) ou 6 horas trabalhadas e 1 hora remunerada, auxílio funeral com revisão dos valores, entre ouros pontos.Em nota, a Prefeitura de São Paulo diz que defende o direito à livre manifestação, mas cobra que a greve seja avisada com 72 horas antes da paralisação e pede pela manutenção de uma frota mínima em horários de picodiz a administração no comunicado., completou.