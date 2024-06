Rodoanel registra acidente com caminhão nesta terça-feira (18) em Carapicuíba

Acidente ocorreu por volta das 5h; congestionamento é de mais de 3 km na rodovia

Foto: Artesp

Uma carreta que transportava cerca de 48 toneladas de soja bateu na traseira de um caminhão da concessionária CCR Rodoanel na manhã desta terça-feira (18) no Rodoanel Mário Covas.

O acidente ocorreu por volta das 5h no km 18, em Carapicuíba. Não houve vítimas.De acordo com informações da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), o caminhão da concessionária estava parado pela faixa 4 para auxiliar um veículo. No momento em que o condutor estava tirando a sinalização para se deslocar, a carreta chocou-se contra sua traseira.O congestionamento, até às 8h40, era de mais de três km.