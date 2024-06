Cotiano lança livro “A Deusa Bandida, uma viagem ao submundo do crime"

Depois que se adentra o mundo da criminalidade, há salvação?

Foto divulgação





“A trama se passa em Brasília, no ano de 2022, e captura a atmosfera política e social da época. É neste cenário turbulento que surge Diana, a criatura enigmática. Impiedosa e sarcástica, ela destilará seu perfume inebriante e letal pelas ruas da selva urbana, ludibriando os ingênuos, sorvendo a essência dos que se acham espertos, estraçalhando e devorando os que lhe ameaçarem a existência. E seu rugido, como símbolo da onipotência, será ouvido em todos os cantos da terra, para o desespero dos homens, que tentarão contê-la, mas mil cairão ao seu lado e dez mil à sua direita e ela não será atingida. E assim, temida pelos honestos e agraciada pelos senhores dos crimes, nascerá A Deusa Bandida, o ser supremo que atormentará a humanidade, principiando o fim dos tempos" relata o autor.





“É um romance diferente de tudo que já escrevi, repleto de suspense, humor e, o principal, reviravoltas. Um trabalho escrito em 109 dias, com 34 capítulos, 313 páginas, totalizando 470 horas de prazerosa dedicação”.



É com essa premissa, num misto de novela e série, que a história procura conduzir o leitor a uma profunda reflexão: depois que se adentra o mundo da criminalidade, há salvação?



“A Deusa Bandida" aposta num suspense frenético; a cada capítulo uma revelação e a cada revelação uma reviravolta. Nada do que parece realmente é, máscaras cairão, outras se formarão, num intrigante quebra-cabeça que mexerá com a imaginação do leitor”, afirma o autor. “Esta obra é a grande virada de minha carreira, um verdadeiro divisor de águas, seja pela maneira como a realidade foi retratada, seja pela forma ousada como a trama foi redigida” – finaliza.



“A Deusa Bandida” será lançada oficialmente em 08 de julho de 2024 pela editora Cia do Ebook e a tarde de autógrafos está agendada para 27/07/2024, às 16h, no salão da Apeoesp de Carapicuíba.



Mais informações e contatos com o autor: tels. (11) 94447-4983 / (11) 99639-5139.

Há três anos o professor e supervisor de ensino Carlos Rogério Lima da Mota, de Cotia, lançava com grande sucesso “O Desbravador de Identidades”, uma trama de 414 páginas, escrita em aproximadamente 45 dias, que abordava as muitas máscaras sociais que existiam na era da internet discada do início do milênio, um território aparentemente sem lei, onde você podia ser o que quisesse, ter a personalidade que imaginasse, ainda que isso subvertesse a lógica da realidade., Carlos retoma os temas de relevância no cenário social e lança, uma viagem ao submundo do crime. Na trama, uma mulher misteriosa e cobiçada, Diana, desperta o interesse e a busca de diversos homens. Os personagens principais incluem o homem grisalho e baixo que procura informações sobre ela, o motorista deste homem e o gerente de um hotel que discutem sobre ode Diana. A trama se desenrola revelando os esforços destes homens em descobrir quem é essa figura tão especial.O autor, adota um estilo narrativo envolvente, com uma linguagem cuidadosa e uma construção de cenas que capturam a atenção do leitor. Sua escrita é fluida e consegue criar uma atmosfera de suspense e mistério em torno da personagem central.Carlos estudou durante dois anos a planta piloto da capital do país, assim como o cotidiano da favela Sol Nascente, a maior favela do país, onde se desenrolam parte das principais cenas.