Presos terão “saidinha” em SP no dia 11 de junho mesmo com proibição do Congresso

Saída temporária foi mantida pelo TJSP; entenda

O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a próxima saída temporária de presos, no dia 11 de junho. Em nota, o órgão informou que "por ora, não houve alteração da Portaria nº 02/2019 do Departamento Estadual de Execução Criminal (Deecrim)", que regulamenta as chamadas "saidinhas".

A Portaria determina saídas em março, junho, setembro e no final do ano. Segundo o Deecrim (Departamento Estadual de Execução Criminal), as saídas ocorrem, geralmente, na terça-feira da terceira semana do mês com fim na segunda-feira conseguinte.No final de maio, o Congresso derrubou vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à proposta que acaba com a saída temporária dos presos em feriados e datas comemorativas, como Dia das Mães e Natal.Apesar disso, o TJ-SP afirmou que o deferimento das autorizações para saída temporária é uma questão jurisdicional:De acordo com a lei, os presos em regime semiaberto têm direito a quatro saídas ao ano, e o calendário é definido pelo Judiciário. Neste ano, as datas são:1ª saída: de 12/3 a 18/32ª saída: de 11/6 a 17/63ª saída: de 17/9 a 23/94ª saída: de 23/12/2024 a 3/1/2025