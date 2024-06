Dia do meio ambiente: secretário pontua ações e cita programa de arborização em Cotia

“Temos um grande programa de arborização urbana e de distribuição de mudas para a população", mencionou Agnaldo Gomes

Abertura do Circuito Ambiental. Foto: Prefeitura de Cotia

A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente de Cotia deu início a programação do Circuito Ambiental. As atividades marcam a celebração do Dia Mundial do Meio Ambiente (celebrado hoje (5) e a Semana do Meio Ambiente. As ações seguem até sábado (8).

O circuito conta com uma Exposição Ambiental que pode ser visitada no vão livre do, até sexta-feira (7).Durante a abertura do evento, os, citoudesenvolvidos nos últimos anos, com destaque para as ações de arborização., afirmou.Informações sobre animais peçonhentos, combate ao Aedes aegypti, sobre os Oito Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, coleta seletiva, distribuição de mudas de árvores nativas, lixo eletrônico, entre outras, podem ser conferidas na Exposição Ambiental.