Carreta com 30 toneladas de frango tomba na Castello Branco, em Itapevi

Acidente ocorreu na noite de ontem (25)

Foto: CCR ViaOeste

Uma carreta que transportava 30 toneladas de frango tombou na noite dessa terça-feira (25) no km 36,6 da rodovia Castello Branco (SP-280), em Itapevi.

Segundo informações da concessionária responsável pelo trecho, a carreta trafegava no sentido leste e o motorista acabou perdendo o controle da direção, vindo a invadir o acostamento e sofrer o tombamento pelo canteiro lateral.De acordo com a concessionária, o motorista teve ferimentos leves.Até a última atualização dessa reportagem, às 8h, a carreta continuava no acostamento da rodovia.