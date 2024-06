Vídeo mostra vazamento no reservatório de água da Sabesp, em Cotia

Sabesp se pronunciou sobre o problema

Imagem enviada ao Cotia e Cia

Vídeo enviado ao Cotia e Cia nesta semana mostra um vazamento de água no reservatório da Sabesp localizado na Rua Caio Simões, no Jardim Carmel, em Cotia.

Pelas imagens é possível ver a água vazando initerruptamente. Há dias a situação se encontra dessa forma.Procurada, a Sabesp informou aoque o reparo para vedação em um ponto de junção das chapas metálicas do reservatório será realizado ainda nesta semana.Para conter o vazamento de imediato, a Sabesp disse que a operação do reservatório ocorrerá com enchimento parcial até a conclusão do serviço.