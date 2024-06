Cotia registra 2ª maior taxa de mortes no trânsito entre maiores cidades da Grande SP

Os dados são do Sistema de Informações de Acidentes de Trânsito em São Paulo (Infosiga-SP)

Acidente com vítima fatal na Raposo Tavares, em Cotia, em dezembro de 2023. Foto: Márcio Silveira





Com 41 óbitos em acidentes de trânsito nos últimos 12 meses, Cotia aparece com a 2ª maior taxa de mortalidade entre as cidades da Grande São Paulo com mais de 150 mil habitantes.





São 14,68 ocorrências a cada 100 mil habitantes, atrás apenas de Itapecerica da Serra, com 19,58.





Os dados são do Sistema de Informações de Acidentes de Trânsito em São Paulo (Infosiga-SP), que considera as ocorrências tanto na malha urbana quanto em rodovias que cortam a cidade.





Segundo o Infosiga, em comparação com 2019, Cotia teve um aumento de 71,5% na taxa de mortalidade no trânsito.





Nos 6 primeiros meses de 2024, a pesquisa aponta a taxa de 9,67 mortes por 100 mil habitantes no município.