Granja Viana terá apresentação gratuita da Turma da Mônica

Atração será no próximo domingo (30) e serão 4 sessões.

Foto: Divulgação

O Shopping Granja Vianna promoverá no próximo domingo (30), apresentações da Turma da Mônica. As crianças poderão tirar fotos e brincar com os personagens da atração.





Chico Bento, Rosinha, Mônica, Cebolinha e Milena estão com presença confirmada. As apresentações acontecerão no Piso L1. O meet and greet, que acontece em quatro sessões diferentes que duram 30 minutos cada, é gratuito e tem início às 14h.





Além disso, o shopping promove a Fazendinha do Chico Bento, que fica disponível até o dia 31 de julho. A atração é indicada para crianças de dois até 13 anos, e menores de cinco anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis. O ingresso custa R$ 50 para 40 minutos, R$ 60 para uma hora, R$ 70 para uma hora e meia, R$ 80 para duas horas e R$ 90 para três horas de brincadeira.





Fazendinha do Chico Bento acompanha o horário de funcionamento do empreendimento: de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.





dia 30 de junhoàs 14h, 15h, 16, e 17h*Cada sessão tem duração de 30 minutos seguidos de 30 minutos de intervaloAo lado do Clubinho, no Piso L1