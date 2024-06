‘Gangorra’ na temperatura traz frio e calor para Cotia, com mínima prevista de 10ºC

Veja como fica a previsão para a última semana de junho

Foto: Agência Brasil

A passagem de uma frente fria fez a temperatura despencar nesta terça-feira (25) em Cotia. De acordo com a Climatempo, a cidade registra mínima de 15ºC e máxima de 19ºC.

Na quarta-feira (26), a temperatura sobe novamente, com previsão de. A alta ocorre graças ao vento quente que antecede a chegada de uma nova frente fria no dia seguinte.Segundo a Climatempo, a segunda frente fria da semana vai também injetar muita umidade e vento frio sobre a cidade, fazendo a temperatura cair novamente na quinta-feira (27).Na sexta-feira (28), Cotia estará novamente nae a temperatura subirá, com previsão deJá no sábado (29), a temperatura deve ter uma queda acentuada no município, comNo domingo (30), último dia de junho, a temperatura deve cair muito mais, chegando a