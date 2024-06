Cotia tem 19 pontos de coleta de agasalhos; veja lista dos locais

Peças arrecadadas serão doadas às famílias que vivem em condições de vulnerabilidade

Foto: Evandro Leal / Agência Enquadrar

Em uma ação independente, o ativista Israel Fávaro, morador de Cotia, espalhou pela cidade 19 pontos de coleta de agasalhos.





Veja os locais abaixo:





Bluefit (avenida Nossa senhora de Fátima 558, Jd. Monte Santo);





Skyfit (rua dos Bandeirantes,200, Portal da Primavera);





Funcional fitness (rua Ernesto lemos Leite, 172, Vila Monte Serrat);





* unidade 2 (estrada do Padre Inácio, 494. Jd Petrópolis);





Inova academia (Av. Antônio Mathias de Camargo, 512);





Tom Trainer (Av . José de Andrade, Parque Alexandre);





KNN idiomas (av. Professor Manoel José Pedroso, 1628, Parque Bahia);





Alternativa Perfeita (rua Manuel Lopes, 170, Caucaia do Alto);





Espaço Beleza (Av. Professor Joaquim Barreto, 384, 1º andar, Granja Carolina);





* unidade 2 Av. José Giorgi, 62, SP II





The Magic Barbear (Rua Maurício Xavier de Oliveira, 6, Jardim Central);





* unidade 2 Fernando nobre





* Unidade 3 - ⁠Jd da Glória





* ⁠Unidade 4 - Jd sabia;





Padaria Rosa de Ouro (Av. Prof. Joaquim Barreto, 1286, Atalaia);





Poupa Shopping (Av. N.sra.de Fátima, 833, Vila Monte Serrat);





Thermas da Mata (Estrada do Morro Grande, 3.000, Jd Isis);





Restaurante do Sabiá (Estrada do Capuava, 63. Jd Sabiá);





Padaria Ellegance (rua da Esperança, 255, Portão)







Em cada localo ativista deixou uma caixa para receber as doações, que podem ser feitas até o mês de julho.As peças arrecadadas, segundo ele, serão entregues às pessoas em situação de rua e às famílias que vivem em condições de vulnerabilidade social.