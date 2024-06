Burger King ironiza Procon em lançamento de novo lanche com costela; relembre a treta

Marca revive assunto após condenação ao pagamento de R$ 200 mil em multa por publicidade enganosa

Novo King Costela. Foto: Divulgação / BK

Dois anos depois de enfrentar uma crise, que resultou em investigação do Procon e acusação de suposta publicidade enganosa, o Burger King traz à tona, novamente, a proposta de um sanduíche com costela.







Nessa quinta-feira (13), a rede de fast food anunciou o lançamento do King Costela, que inaugura a nova categoria de sanduíches premium da marca.A nova opção é servida no novo pão de brioche, com hambúrguer de carne bovina grelhada, duas fatias de queijo sabor cheddar, carne de costela bovina desfiada, chutney de cebola roxa, cebola crispy, três onion rings e maionese de alho.Junto ao King Costela, o Burger King também está lançando a Batata King Costela: batata frita com carne de costela bovina desfiada e maionese de alho. O combo do novo The Kings Costela está disponível a partir de R$ 39,90 e acompanha batata frita média e bebida. Já a Batata King Costela está disponível a partir de R$ 18,90.No comercial, o Burger King já começa fazendo um agradecimento ao Procon de São Paulo, que, em 2022, abriu investigação sobre o então Whopper Costela, lançado pela rede na época.O BK chegou a ser condenado pelo Procon de SP a pagar R$ 200 mil por propaganda enganosa em seu sanduíche de costela que não tinha costela.diz o vídeo. Assista: