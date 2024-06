Nova clínica veterinária em Cotia tem como especialidade o uso da Cannabis medicinal

Cotia e Cia visitou a Green Vet

USO MEDICINAL DA CANNABIS



Um dos grandes diferenciais da Green Vet é a medicina veterinária integrativa, que conta com serviços de acupuntura e tratamento inovador por meio da Cannabis medicinal.



Com a orientação da médica veterinária Rebecca Londucci, o tratamento com a Cannabis é utilizado para diversas patologias em animais, como dor crônica, ansiedade, epilepsia e inflamações.



Os benefícios da Cannabis medicinal nos pets são inúmeros. Segundo Rebecca, ela pode ajudar a reduzir a dor e a inflamação, melhorar a qualidade de vida dos animais idosos, diminuir a ansiedade e o estresse, além de auxiliar no tratamento de doenças como a epilepsia.



Além disso, como explica a especialista e proprietária da clínica, a Cannabis pode ser uma alternativa mais natural e segura aos medicamentos tradicionais, que muitas vezes têm efeitos colaterais indesejados.