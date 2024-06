Cinema de graça, tributo a Marília Mendonça e mais: o que fazer em Cotia neste fim de semana

Cotia e Cia separou algumas dicas culturais e de lazer para toda a família

Show de tributo a Marília Mendonça será apresentado pela artista Lorena Alexandre. Foto: Divulgação

Neste fim de semana, a cidade de Cotia oferece opções de lazer e entretenimento para toda a família.

Com uma programação diversificada, os moradores e visitantes poderão desfrutar de eventos culturais e atividades que prometem animar o sábado e domingo.Confira abaixo algumas opções que o Cotia e Cia separou para você!Neste sábado (15), às 15h, a Biblioteca Municipal Batista Cepelos, localizada na Avenida Prof. Manoel José Pedroso, 1147, Parque Bahia, se transformará em uma grande sala de cinema. Os presentes poderão contemplar a, de Paolo Conti e Arthur Nunes.O projeto é símbolo da democratização do audiovisual, proporcionando o acolhimento e diversão entre as crianças e adultos da região.E para quem gosta de uma festa junina tradicional, neste sábado e domingo, situada na rua Santo Antônio, 486 – Vila Santo Antônio, terá continuidade.No sábado, a festa acontece das 17h às 23h, e no domingo, das 17h às 22h.Atenção papais: crianças de dois até 13 anos podem se divertir na. No local, as crianças tornam-se verdadeiras fazendeiras com um dos personagens mais amado do universo da Turma da Mônica e soltam a imaginação em um espaço imersivo que conta com diferentes atividades lúdicas, como giro radical, pula-pula, cavalinhos de mola, piscina de bolinhas e infláveis no formato de milho e celeiro.Toda essa diversão custa R$ 50 para 40 minutos, R$ 60 para uma hora, R$ 70 para uma hora e meia, R$ 80 para duas horas e R$ 90 para três horas de brincadeira.No sábado a atração vai das 10h às 22h, e no domingo, das 14h às 20h.Neste final de semana também acontece a 7ª Festa Junina do The Square, na Granja Viana. No sábado, vão rolar diversas apresentações de bandas e músicos da região. E, no domingo, terá show de tributo a Marília Mendonça, com a artista Lorena Alexandre.