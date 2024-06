Animália Park anuncia promoção de férias com desconto de 20%

O Animália Park lançou uma promoção de férias com desconto de 20% nos ingressos para visitar o parque no mês de julho. O preço promocional de R$ 120 é válido para compras feitas até o dia 28 de junho . O preço normal é R$150.

A oferta é válida para compras somente pelo site (CLIQUE AQUI) e os ingressos poderão ser utilizados até fimNo ingresso promocional, estão incluídos os acessos ao Animália Reserva, Animália Diversão e Animália Forest. Não estão inclusos outros serviços como café da manhã, armário, estacionamento e teleférico.Localizado na Estrada do Furquim, 1490 - Km 39 da Raposo Tavares, o Animalia é um dos maiores parques de diversão do Brasil com atrações para toda a família, além de também se consolidar como um local de conservação e preservação ambiental, abrigando espécies da fauna e flora em risco de extinção.O Animália Diversão tem 11.793 m². São 24 atrações para toda a família divididas em duas áreas, uma indoor com 7.4713 m² e 17 atrações que garantem a diversão mesmo em dias de chuva, e outra área ao ar livre com 4.380 m² e 7 atrações. A área ao ar livre ainda não está em funcionamento, e deverá ser inaugurada nos próximos meses. São brinquedos que agradam todas as idades, como montanha-russa, tirolesa, carrossel, barco viking, teleférico, entre muitas outras opções.Já o Animália Reserva é um espaço com 300 mil m² dedicados à conservação e proteção animal e ambiental, integrando programas nacionais e internacionais. Sua concepção levou em consideração aspectos naturais da região onde o parque está instalado.O passeio no Reserva é dividido em áreas que representam os continentes Africano, Americano, Asiático, Oceania, além de um aviário (Animália Forest) e Fazendinha Animália. Com 1.300 animais de 170 espécies, o Animália Reserva é o que há de mais moderno em termos de conservação de animais no mundo.O Animália Forest tem 10 mil m², 662 aves de 107 espécies diferentes, um lugar que o visitante tem contato direto com os animais que ficam totalmente soltos. O Animália Forest é um dos maiores aviários do mundo.O complexo tem ainda a Vila Animália, com mais de 2 mil m², e funciona como um polo gastronômico com capacidade de 700 lugares, com restaurante, hamburgueria, doceria e cafeteria. A área tem também lojas de souvenirs.