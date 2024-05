VÍDEO: Carreta que saiu de Caucaia do Alto com doações chega ao Rio Grande do Sul

A ajuda chegou no início na noite desta sexta-feira (10); Número de mortos já chegou a 126 no estado.





A carreta cheia de donativos que partiu na última quinta-feira (9) de Caucaia do Alto chegou a cidade de Sebastião de Caí no Rio Grande do Sul início da noite desta sexta-feira (10).

As doações de ração, roupa, água, entre outros foram recebidos por um padre e um pastor da região. A carreta descarregou o material em uma madeireira que disponibilizou o espaço.





Os donativos foram centralizados na igreja Fluir das Águas que recebeu doações de diversos bairros próximos. “Se a dor do meu irmão não doer em mim, que amor é esse”?, publicou a instituição nas redes sociais.

Um vídeo gravado por voluntários de Caucaia do Alto mostra a destruição na cidade, mesmo a noite foi possível observar diversas montanhas de móveis pelas ruas.

O número de mortes no Rio Grande do Sul já chegou a 126 até às 18h de ontem. Há ainda 141 desaparecidos e 756 feridos. Ao todo quase 340 mil pessoas estão desalojadas.

Está previsto a ida de outra carreta nos próximos dias, as doações podem ser feitas Igreja Fluir das Águas na estrada Àgua Espraiada, 108.





Veja o vídeo abaixo: