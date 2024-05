VÍDEO: Carreta com donativos parte de Caucaia do Alto rumo ao Rio Grande do Sul

Donativos foram centralizados na igreja Fluir das Águas, que recebeu doações de diversos bairros próximos; número de mortos no estado chegou a 107 nesta quinta

Imagem: Redes Sociais

Uma carreta carregada de doações saiu por volta das 12h desta quinta-feira (9) de Caucaia do Alto, em Cotia, rumo ao Rio Grande do Sul (vídeo no final da reportagem).





A carreta segue com uma faixa “#Carretasolidaria”.





Os donativos foram centralizados na igreja Fluir das Águas que recebeu doações de diversos bairros próximos. “Se a dor do meu irmão não doer em mim, que amor é esse”?, publicou a instituição nas redes sociais.





Entre os itens levados, estão: ração, roupa, água, entre outros.





Voluntários preparam as doações para o RS. Foto: Redes Sociais

83,9% dos municípios do RS afetados





O número de mortos após chuvas no Rio Grande do Sul chegou a 107 nesta quinta-feira (9); há 136 desaparecidos e 374 feridos. Mais de um 1,4 milhão de pessoas foram afetadas pelas chuvas. Mais de 164 mil pessoas estão desalojadas e mais de 67 mil foram acolhidas em abrigos.





Ao todo, 417 dos 497 municípios gaúchos — ou seja, 83,9% deles — foram afetados.





VEJA O VÍDEO ABAIXO: