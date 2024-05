Tarcísio avalia incluir linha 22-Marrom (de Cotia até SP) em programa estadual

Iniciativa foi mencionada em entrevista ao jornal 'O Estado de SP'

Governador Tarcísio de Freitas. Foto: Governo de SP / Reprodução

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), assinará nesta quarta-feira (29) o contrato de concessão para a construção do Trem Intercidades Eixo Norte, que ligará Campinas a SP. A informação é do jornal O Estado de SP.





O projeto tem investimento previsto de R$ 14,2 bilhões. A proposta é ligar os 110 km entre as metrópoles por um trem expresso de média velocidade, que será o mais rápido em operação no Brasil, de acordo com o governo de SP, com índice máximo de 140 km/h. A capacidade diária será de até 60 mil passageiros.





As passagens devem custar R$ 64, segundo a projeção. Após a assinatura do contrato com a vencedora do processo, será elaborado o projeto executivo. Não há previsão para o início das obras, mas os trabalhos deverão incluir desapropriações e adaptações devido à complexidade das estruturas pelo trajeto.





TARCÍSIO CITA LINHA 22-MARROM





Em entrevista ao Estadão, o governador afirmou que aproveitará a ocasião da assinatura do Trem Intercidades para lançar o programa São Paulo nos Trilhos, iniciativa que engloba 13 projetos entre linhas de trem e de metrô, totalizando mais 890 quilômetros na rede estadual. “Estamos montando uma carteira de longo prazo”, afirma o governador. Os projetos têm aportes públicos e privados.





Para construir os cerca de 890 km em novos trilhos, o investimento previsto é de R$ 130 bilhões apenas entre os nove projetos já inclusos no Programa de Parceria de Investimentos (PPI). Além deles, estão em estudo três trens intercidades: São José dos Campos-Taubaté, Sorocaba-Campinas-Ribeirão Preto e Campinas-Araraquara, além da Linha 22-Marrom do Metrô, ligando São Paulo a Osasco e Cotia.





SOBRE A LINHA





Segundo o governo, a linha 22-Marrom terá 29 km de extensão e 19 estações, ligando o bairro de Sumaré, passando pela USP, Osasco, até chegar a Cotia.





Em maio do ano passado, o Metrô assinou contrato com o Consórcio SYSTRA Prime L22, selecionado para a elaboração do anteprojeto de engenharia. O serviço deve ser executado até maio de 2026.





Ainda no ano passado, a empresa contratou serviços para sondagens de solo e interferências no eixo da Linha 22-Marrom.