Homem é preso após assaltar ônibus com uma faca em Cotia

Ele foi contido por populares até a chegada da PM

Imagem ilustrativa

Um homem, de 39 anos, foi preso em flagrante na tarde dessa segunda-feira (27) após ter roubado R$ 189 de um ônibus em Cotia. O suspeito estava com uma faca e anunciou o assalto próximo ao ponto da UPA do Atalaia. O ônibus fazia a linha 503 (Caucaia do Alto X Portão). Ninguém ficou ferido.





Segundo o motorista, o homem subiu no ônibus em um ponto do km 39. Ele pagou a passagem com uma nota de R$100, mas não passou pela catraca, ficando sentado próximo ao motorista.





Ao se aproximar da UPA do Atalaia, ele anunciou o assalto e chegou a roubar uma quantia de R$189. Em seguida, ele desceu do ônibus e fugiu a pé, mas foi contido por populares até a chegada da Polícia Militar.





Na delegacia, o indivíduo assumiu o crime e disse que estava internado em uma clínica de reabilitação para dependentes químicos. Ele disse que usaria o dinheiro do roubo para pagar o aluguel de sua casa. Relatou ainda que estava embriagado e sob o efeito de outras drogas.





O caso foi registrado como “roubo” na Delegacia de Cotia.