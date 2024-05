Quem é Roberto Viotto, ‘dentista dos famosos’ envolvido em suposto racha em Barueri

Acidente foi tão grave que, com o impacto, passageira de uma moto teve parte da perna mutilada; Roberto Viotto foi ouvido e liberado logo em seguida

Roberto Viotto (foto de destaque), conhecido como "dentista dos famosos", dirigia um dos carros Mercedes-Benz envolvidos em um suposto racha em Alphaville Industrial, Barueri, na noite de segunda-feira (20). A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública.





O outro veículo, em nome do empresário Carlos André Pedroni, bateu em uma moto, causando a amputação da perna de uma mulher de 36 anos, e ferimentos em um motociclista. De acordo com a SSP, em endereços ligados a ele, foram apreendidas diversas armas, munições e documentos.





Roberto Viotto compareceu à delegacia nesta madrugada, mas o outro motorista, que fugiu logo após o acidente, ainda não se apresentou.





À polícia, Viotto admitiu que dirigia a cerca de 70 km/h — acima da velocidade máxima permitida para a via, que é de 40 km/h. Após o depoimento, ele foi liberado.





O QUE DIZ A DEFESA DO DENTISTA





Em nota, a defesa de Viotto nega que ele tenha participado da prática de racha, e que o dentista não conhecia o motorista que causou o acidente. A polícia está em busca das imagens de câmera de todo o percurso dos dois carros.





"O Sr. Roberto não participou de nenhuma prática de racha, não conhece (nunca viu) o motorista envolvido no atropelamento da vítima e tampouco viu o acidente pois estava à frente", diz a nota.





A defesa, ainda na nota, diz que o dentista "compareceu voluntariamente à delegacia para esclarecer os fatos e colaborar com as investigações". O documento ainda cita que Viotto quis deixar o veículo para perícia e que, no dia do acidente, "estava indo para Alphaville para ver uma obra que está realizando em tal cidade".





PERNA AMPUTADA





O carro de Carlos André atingiu o mototáxi dirigido por Arlison da Silva Correia, 32 anos. Ele transportava uma passageira, a massoterapeuta Maria Graciete Alves da Silva, de 36 anos. O impacto da batida foi tão forte que Maria Graciete perdeu parte da perna esquerda na hora.





Tanto Arlison quanto Graciete estão internados na UTI de um hospital de Barueri.





QUEM É ROBERTO VIOTTO, O DENTISTA DOS FAMOSOS





O dentista Roberto Viotto é conhecido por atender famosos na cidade de São Paulo. Entre seus clientes, estão Ludmilla, Zé Felipe, Mari Gonzales, Gretchen, Eduardo Costa, Kevinho, Matuê, Bruna Biancardi e até políticos como o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes.





Viotto conta com mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Ele é especialista em endodontia e lentes de contato dentais. Além de uma clínica na Vila Nova Conceição, na zona sul, ele comanda o Instituto Viotto, no Tatuapé, zona leste, em que ministra aulas de reabilitação estética funcional.





O Mercedes-Benz de Viotto, do modelo AMG GT R, ano 2019, está avaliado em R$ 1,9 milhão, de acordo com a tabela Fipe.





(Com informações do site Metrópoles e SBT News)