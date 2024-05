‘Mulas’ são presas com cápsulas de cocaína no estômago em ônibus na Castello Branco

Ação, que contou com o apoio do Canil do 5º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), foi realizada nessa terça-feira (21); veja os detalhes

Foto: Reprodução / SSP

Um grupo de seis pessoas estrangeiras, usadas como ‘mulas’, foi detido em um ônibus no quilômetro 39 da rodovia Castello Branco, em Santana do Parnaíba, por tráfico de drogas.





Quatro delas tinham ingerido cápsulas de cocaína e levariam até o litoral paulista, segundo a Polícia Rodoviária.





A ação, que contou com o apoio do Canil do 5º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), foi realizada nessa terça-feira (21).





21 TIJOLOS DE MACONHA





Durante a abordagem a dois coletivos de viagem, os cães da PM apresentaram um comportamento agitado e indicaram a localização das drogas.





No bagageiro do primeiro coletivo, que saiu de Foz do Iguaçu (PR) e seguia até a capital paulista, o cão Colt detectou a presença de drogas em uma das malas. A responsável era uma mulher de 19 anos. Dentro da mala foram encontrados 21 tijolos de maconha, que pesaram 30 quilos.





DROGA NO ESTÔMAGO





Já na outra abordagem, um grupo de cinco estrangeiros foi detido em um ônibus que fazia a linha Corumbá (MS) - Santos (SP). A cachorra “Zoe” indicou que havia drogas com quatro passageiras. Segundo a polícia, elas ingeriram cápsulas de cocaína. Parte foi expelida e o restante ainda estava no estômago das suspeitas, que carregavam mais porções de drogas dentro das calças.





Um outro rapaz estava levando medicamentos e preservativos usados para embalar e facilitar a ingestão da droga. As mulheres foram conduzidas ao Pronto Socorro de Barueri, onde expeliram o restante das cápsulas.





As ocorrências foram apresentadas na Delegacia de Polícia de Santana de Parnaíba e na sede da Polícia Federal, respectivamente.





O QUE SÃO ‘MULAS DO TRÁFICO’





No contexto do tráfico de drogas, o termo "mula" refere-se a uma pessoa que transporta substâncias ilícitas de um lugar para outro em nome de outro indivíduo ou organização criminosa, geralmente sem estar diretamente envolvida nos níveis superiores da cadeia de tráfico.





As mulas são frequentemente usadas para cruzar fronteiras internacionais ou transportar drogas dentro de um país, e podem estar cientes dos riscos legais e físicos envolvidos, embora, em alguns casos, possam ser enganadas ou coagidas a realizar tais atividades sem um entendimento completo das consequências.