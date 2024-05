Orgulho Nerd: Cinemark lança 3 combos exclusivos do Universo Marvel

Saiba quais são

Cinemark do Shopping Granja Vianna. Foto: Divulgação

A rede de cinemas Cinemark está com uma campanha no mês de maio, conhecido pelo Orgulho Nerd, que promove combos temáticos e brindes do Universo Marvel.





O primeiro combo inclui uma pipoca grande refil, uma bebida G, uma água e um copo estampado por Deadpool ou Wolverine, personagens do próximo lançamento do estúdio que chega aos cinemas no dia 25 de julho.





Outra sugestão é o combo temático de Deadpool 3, que contém os mesmos itens de snack bar que o anterior, mas de brinde o cliente ganha um chaveiro dois em um, que forma um coração pela metade dos rostos dos dois personagens principais do filme.





Por fim, o terceiro e último kit vem acompanhado de um balde de pipoca refil, duas bebidas G, um pacote pequeno de M&M’s, além de um dos dois copos e o chaveiro.





Os combos custam a partir de 67 reais e estão disponíveis para todos os complexos da Rede.