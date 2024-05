Cotia tem 237 vagas abertas para faculdade gratuita; saiba como se inscrever

‌São 6 cursos oferecidos; confira

Foto: Roberto Sungi / Centro Paula Souza

237 vagas abertas para cursos superiores de tecnologia. Os interessados em concorrer a uma vaga podem fazer a inscrição do vestibular do 2º semestre até às 15h do dia 7 de junho, pelo site. ‌A Fatec de Cotia está com





A prova será aplicada em 30 de junho e o valor da taxa é de R$ 90 (inscrições aqui).





A instituição em Cotia, localizada na rua Nelson Raineri,700, no Bairro do Lageado, oferece 6 cursos de nível superior:

Comércio Exterior (28 vagas / manhã);

Design de Produto (24 vagas / manhã);

Gestão Empresarial (28 vagas / manhã e 35 vagas / noite;

Gestão da Produção Industrial (24 vagas / manhã e 28 vagas / noite;

Ciência de Dados (35 vagas / noite);

Desenvolvimento de Software Multiplataforma (35 vagas / noite).

O requisito para participar do processo seletivo das Fatecs é que o candidato tenha terminado ou esteja cursando o Ensino Médio, ou equivalente, desde que comprove a conclusão do curso no ato da matrícula.





Inscrições





Para se inscrever é preciso acessar o site www.vestibularfatec.com.br, preencher as informações solicitadas, o relatório socioeconômico e efetuar o pagamento da taxa de inscrição de R$ 90.





O valor deve ser pago em dinheiro, em uma agência bancária, ou via internet, pelo aplicativo bancário ou ainda com cartão de crédito, por meio da ferramenta getnet, disponível no site do Vestibular.





No momento da inscrição, é necessário informar um curso em primeira opção e, caso seja do interesse, optar por um curso para segunda opção, em qualquer Fatec e qualquer período.





Informações sobre cursos, vagas, períodos e unidades participantes estão disponíveis no Manual do Candidato e no site oficial do processo seletivo.