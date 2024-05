Motorista morre após capotar o carro na Raposo Tavares, em São Roque

Vítima foi socorrida e levada para o hospital da cidade, mas não resistiu e morreu horas depois

Foto: São Roque Notícias

Uma pessoa morreu após capotar o carro na Rodovia Raposo Tavares, em São Roque, na noite de sábado (18).De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o motorista seguia sentido capital-interior, quando perdeu o controle do veículo, capotou e foi parar na pista contrária.A vítima foi socorrida e levada para o hospital da cidade, mas não resistiu e morreu horas depois.O local do acidente passou por perícia. O veículo foi encaminhado ao Distrito Policial de São Roque.