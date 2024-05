Embu das Artes abre 3 processos seletivos para preencher 100 vagas

A Prefeitura de Embu das Artes está com inscrições abertas para três processos seletivos, com o objetivo de preencher 100 vagas, além de cadastro reserva, para cargos de nível fundamental, médio e superior.

Interessados podem se inscrever até o dia 11 de junho de 2024, pelo site do, com taxa de R$ 29,00 a R$ 69,00 de acordo com o cargo.