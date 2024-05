Samu: Cotia forma novos profissionais e visa inauguração de unidade na Granja Viana

Três novos profissionais prestarão atendimento na motolância

Novos socorristas do Samu. Foto: Divulgação

A Prefeitura de Cotia formou mais uma turma de socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para prestarem atendimento na motolância. Dos 16 aprovados, três atuarão na cidade.





A entrega dos certificados aconteceu no último dia 10, no auditório da Prefeitura.





Em Cotia, o serviço de motolância já é prestado desde 2019, quando os primeiros socorristas do SAMU fizeram a formação.





O intuito da formação, segundo a prefeitura, foi para minimizar a dependência de viaturas de quatro rodas, “otimizando o tempo de resposta e a eficácia no resgate e atendimento da vítima”.





“Na moto, nós temos um técnico e um enfermeiro, que medica e possui vários equipamentos. Ele só não transporta, mas resolve várias situações na cena mesmo, […] a ambulância chega e só faz a remoção”, explica Renata Santos, coordenadora do SAMU de Cotia.





SOBRE O CURSO





O 32º Curso de Formação Profissional de Motociclista Socorrista – SAMU 2024, que foi coordenado pela prefeitura em parceria com o Ministério da Saúde, aconteceu entre os dias 6 e 10 de maio, com a participação de socorristas de diversos municípios e de concessionária de rodovias.





Foram 60 horas de aulas, entre teóricas e práticas, e 16 dos 28 alunos participantes foram aprovados no exame final e se tornaram condutores qualificados para atuar no serviço de urgência e emergência de motolância.





Entre os pontos avaliados estavam: equilíbrio, habilidade e velocidade. “Um profissional capacitado erra menos e se acidenta menos, porque ele irá saber pilotar com técnica e com condições de salvar uma vida”, disse Márcio Oliveira, coordenador e instrutor do curso.





O curso foi uma colaboração entre o SAMU de Cotia, o Ministério da Saúde, o Grupo de Motociclistas em Atendimento de Urgências (GMAU) e o Instituto Bom Jesus (IBJ).





A capacitação formou pilotos de Cotia, de Santos, de São Caetano do Sul, de Santo André, de Mauá, de Jandira, de Carapicuíba e do Grupo CCR (Companhia de Concessões Rodoviárias).





UNIDADE NA GRANJA VIANA





Em 2018, a Prefeitura implantou um posto do SAMU em Caucaia do Alto e disse que agora está se preparando para levar o serviço para a Granja Viana.





“É um desejo nosso ter uma representação do SAMU em cada macrorregião da cidade, e nós estávamos precisando de uma representação na Granja [Viana]. Por isso, este curso foi feito, para poder irrigar as unidades que já temos e poder estrear a unidade da Granja”, disse o Secretário da Saúde, Magno Sauter.





Com isso, Cotia terá o SAMU nas três principais regiões: Cotia, Caucaia e Granja.