Lenny Araújo, de Cotia, lança videoclipe e anuncia novo álbum autoral | Neto Rossi

Novo trabalho contemplará 10 faixas autorais da cantora e compositora cotiana; confira

Cantora e compositora Lenny Araújo. Foto: Adriana Oliveira / Divulgação

Coluna Neto Rossi: A cantora e compositora Lenny Araújo, moradora de Cotia, acaba de lançar o videoclipe da música ‘Só Hoje’. O single faz parte de seu novo álbum que terá 10 faixas autorais. A cantora e compositora, moradora de Cotia, acaba de lançar o videoclipe da músicaO single faz parte de seu novo álbum que terá 10 faixas autorais.





A artista fará o lançamento de um single por mês.





Capa do single

O novo álbum já tem o título: “Bagagem”. Com ele, Lenny espera alcançar novos públicos e levar sua música para todo o Brasil.





“O álbum apresenta 10 faixas escolhidas a dedo, cada uma delas uma janela para a alma de Lenny, convidando os ouvintes a compartilhar de suas experiências de vida e amor através de sua arte”, diz trecho da descrição do álbum.





CONFIRA O VIDEOCLIPE ABAIXO:













TRAJETÓRIA





Lenny Araújo se destaca no cenário da MPB com um estilo musical diversificado. Ela traz em suas canções a influência do Blues, Pop e Samba, criando uma sonoridade única que reflete sua paixão pela música brasileira.





Com mais de 100 músicas autorais, Lenny Araújo transformou o que começou como um hobby em uma promissora carreira musical. Sua trajetória artística ganhou impulso nas noites de Cotia, onde suas apresentações em bares e eventos fechados a tornaram uma figura conhecida localmente.





Inspirada por grandes ícones da música, como Elis Regina e Janis Joplin, Lenny encontrou na composição uma forma de expressar seus sentimentos, revoltas e insatisfações.