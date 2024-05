Homem pega arma para matar o próprio irmão, mas GCM evita tragédia

Caso ocorreu em Caucaia do Alto

Foto: GCM de Cotia

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia evitou uma possível tragédia no bairro das Brotas, no distrito de Caucaia do Alto, no último sábado (11). Uma briga entre dois irmãos poderia ter terminado em morte, se não fosse a atuação dos agentes.





Segundo reportagem do Portal Viva, os guardas estavam fazendo patrulhamento pela região quando foram informados que havia um homem armado na via pública.





Assim que os agentes desceram da viatura, ouviram disparos de arma de fogo e viram o suspeito correndo em direção a uma residência.





Os agentes deram voz de prisão, mas o homem correu e jogou o revólver dentro da casa. De acordo com a reportagem, ele retornou hostilizando os guardas, tentando agredir um deles. Após ser contido, ele acabou sendo algemado. A arma foi localizada logo em seguida.





BRIGA ENTRE IRMÃOS





Segundo o Portal Viva, a família contou aos agentes que o homem estava armado querendo se vingar do próprio irmão após ser atingido com uma paulada na cabeça durante uma briga com ele.





Foi neste momento que o homem conseguiu uma arma e estaria voltando para a casa com sede de vingança. Mas graças aos disparos ouvidos, a GCM conseguiu intervir em tempo e evitar uma possível tragédia.





O homem foi preso em flagrante por "Disparo de arma de fogo em via pública” e “porte ilegal de arma de fogo”. O caso foi registrado na Delegacia de Cotia.