Duas cidades da região são inseridas em guia de turismo para idosos em SP

Víncola Goes em São Roque. Foto: Reprodução

A Secretaria de Turismo e Viagens de SP lançou nessa segunda-feira (13) o guia “Turismo da Maturidade no Estado de São Paulo”, material pensado nos viajantes mais velhos.





São 70 destinos inclusivos que atraem desde os que buscam relaxar em meio à natureza até os que preferem o agito das festas e parques temáticos do interior.





A publicação traz atrativos reconhecidos pela vocação turística – e vendidos ao público 60+ por agências e operadoras de viagem de SP.





Em versão impressa e digital, o guia será apresentado na abertura do Fórum de Turismo 60+, evento que acontece em São Paulo, com workshops e palestras sobre o tema, conectando toda a cadeia do setor.









CIDADES DA REGIÃO INSERIDAS





As cidades de São Roque e Embu das Artes foram inseridas no guia. O governo de SP destaca São Roque, por exemplo, por oferecer “uma excelente infraestrutura hoteleira e gastronômica, sendo conhecida pelo seu clima serrano”.





“Um dos principais atrativos de São Roque é o roteiro do Vinho, que proporciona aos visitantes uma experiência única na apreciação da bebida e na vivência das tradições locais.”





Já Embu das Artes é apontada como “um dos destinos mais visitados aos finais de semana por turistas de São Paulo” por conta da tradicional feira de artesanato. “Aos domingos cerca de cem expositores tomam as ruas com suas barracas vendendo os mais variados tipos de artesanatos”, diz o guia. “A cidade tem ótimos restaurantes e ainda oferece alguns ateliês que ficam de portas abertas para receber os turistas”, complementa.