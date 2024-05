Morador de Cotia morre afogado em praia do litoral de SP

Além deste caso, outras duas mortes foram registradas neste final de semana, entre elas, a de um menino de 10 anos

Afogamento aconteceu na Praia do Sonho, em Itanhaém. Foto: Reprodução

Um morador de Cotia, de 57 anos, morreu afogado na Praia do Sonho, em Itanhaém, no sábado (11).





Ele chegou a ser resgatado pelo Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) em grau 6 de afogamento.





Os bombeiros fizeram o primeiro atendimento até o homem ser encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Mas o óbito foi constatado já na unidade.





Menos de uma hora depois do primeiro acionamento para o GBMar, outro afogamento aconteceu na Praia do Sonho. Um morador de Itu (SP), de apenas 10 anos, foi retirado da água durante um trabalho em conjunto entre o pai dele e um guarda-vidas.





De acordo com reportagem do G1, o menino estava em grau 5 de afogamento e também foi levado para a UPA após o primeiro atendimento na praia. No entanto, ele não resistiu e a morte foi declarada na unidade de saúde.





OUTRO CASOS





Outro caso de afogamento ocorreu na praia do bairro Flórida, em Praia Grande. A equipe do GBMar foi acionada para uma ocorrência envolvendo um homem de 61 anos, que estava no mar com o filho quando foi arrastado por uma corrente de retorno.





Segundo reportagem do G1, o filho, com idade entre 20 e 25 anos, tentou puxar o idoso, mas não conseguiu e permaneceu boiando enquanto pedia ajuda. Os banhistas que estavam na faixa de areia entraram na água para ajudar.





O idoso, de acordo com o G1, foi retirado do mar já inconsciente, enquanto o filho permaneceu com sinais normais. Ao chegar no local, a equipe do GBMar analisou a vítima e constatou grau 6 de afogamento, o mais grave.





Apesar dos esforços, a médica constatou o óbito ainda no local. Ele era morador de Praia Grande.