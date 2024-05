Free flow, mesmo pedágio previsto na Raposo, começará a funcionar em rodovia de SP

Duas praças da SP-333 passarão a utilizar a tecnologia em agosto

Free flow. Foto: Governo de SP

O sistema de pedágio free flow começará a funcionar no dia 1º de agosto deste ano em duas praças da SP-333, no interior de São Paulo. O anúncio foi publicsado pelo governo nessa quarta-feira (15).





Segundo o governo, em 1° de agosto deste ano, duas praças da SP-333 utilizarão a tecnologia: em Itápolis, km 179, no sentido leste; e em Jaboticabal, km 110, no sentido oeste.





Segundo o governo, em 1° de agosto deste ano, duas praças da SP-333 utilizarão a tecnologia: em Itápolis, km 179, no sentido leste; e em Jaboticabal, km 110, no sentido oeste.





COMO FUNCIONA O FREE FLOW





Segundo o governo de SP, o sistema de pedágio Free Flow "se destaca como uma solução inovadora que visa aprimorar a experiência dos usuários nas rodovias, proporcionando maior fluidez, segurança e comodidade”.





Por meio da implementação de adesivos (Tags) instalados nos para-brisas dos veículos, o sistema elimina a necessidade de paradas em praças de pedágio, “otimizando o tempo de viagem e reduzindo o congestionamento”. O valor da tarifa é debitado de forma direta sem a necessidade de interação direta do motorista.





“A aquisição de uma tag proporciona maior agilidade e conforto nas viagens, eliminando a necessidade de paradas nas praças de pedágio e o manuseio de dinheiro em espécie. Além disso, os usuários que optam pelo pagamento automático recebem um desconto de 5% no valor da tarifa, além do benefício do Desconto de Usuário Frequente (Duf) exclusivo para carros que oferece descontos progressivos a cada passagem durante o mesmo mês”, explica.