Inscrições abertas para cursos gratuitos de empreendedorismo e gestão de negócios em Cotia

Cursos são oferecidos pela prefeitura em parceria com o Sebrae

Cursos acontecem no prédio do CIT. Foto: Reprodução

A Prefeitura de Cotia, em parceria com o Sebrae, abriu inscrições para cursos presenciais e gratuitos em áreas que englobam o empreendedorismo e gestão de negócios de micro e pequenas empresas.





Serão oferecidos cursos de capacitação para os meses de maio, junho e julho, com duração de dois dias cada, sempre das 18h às 22h, no prédio do CIT de Cotia (Centro Integrado Tributário), localizado na Av. Benedito Isaac Pires, 35 – 5º andar – Parque Dom Henrique.





Entre os cursos estão: ‘Fluxo de Caixa e Precificando com Sabedoria para Maximizar Lucros’, ‘Seja um Empreendedor com Atitude e Inteligência Emocional’ e ‘Contrate Uma Equipe Vencedora e Fidelize Clientes’.





O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) disponibiliza cursos para interessados em fomentar estratégias de atuação no mercado empreendedor, com o objetivo de movimentar a economia local e, consequentemente, do Brasil.