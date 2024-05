Cotia realiza vacinação noturna contra a gripe nesta quarta-feira (22)

Serão atendidas pessoas com idade a partir de cinco anos

Foto: Juliano Barbosa

A Prefeitura de Cotia realizará uma ação noturna de vacinação contra a gripe nesta quarta-feira (22). A vacina será aplicada na Secretaria de Saúde, ao lado da Prefeitura e em frente à feira noturna, das 17h às 20h30.





Serão atendidas pessoas com idade a partir de cinco anos, sem limite máximo. Para crianças menores, a vacina está disponível nas Unidades Básicas de Saúde.





A vacinação faz parte da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe que já foi liberada para todas as faixas etárias – na primeira fase da campanha, apenas o público considerado prioritário estava sendo vacinado.





Para receber a dose do imunizante, basta apresentar documento oficial com foto, no caso das crianças, é obrigatório apresentar a caderneta de vacinação.





A vacina aumenta a proteção contra infecções respiratórias agudas que, em muitos casos, podem levar à morte. O vírus da gripe acomete o sistema respiratório e é altamente contagioso, portanto, a vacina é a forma mais eficiente de se proteger.