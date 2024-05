Acidente com van escolar deixa ao menos 19 crianças e adolescentes feridos em Carapicuíba

Segundo a prefeitura, todas as vítimas estavam dentro do veículo

Foto: Reprodução / Rede Globo

Uma van escolar bateu em um poste e deixou ao menos 19 crianças e adolescentes feridos levemente na manhã desta segunda-feira (20) em Carapicuíba. Segundo a prefeitura, todas as vítimas estavam dentro do veículo.





De acordo com a Polícia Militar (PM), que atendeu a ocorrência, o veículo transportava 20 estudantes por volta das 6h30, quando o motorista colidiu com o poste na Avenida Rui Barbosa perto da Escola Estadual Amos Meucci. A PM não soube informar o que causou o acidente.





Segundo o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), as vítimas, com idades entre 6 anos e 13 anos, foram socorridas com escoriações leves pelo corpo e levadas para o Pronto Socorro Infantil e para o Hospital Geral de Carapicuíba. Outras pessoas feridas foram por meios próprios para o Hospital Alpha Med e Hospital São Luiz, ambos em Osasco.





O caso foi registrado no 1º Distrito Policial (DP) de Carapicuíba. A Polícia Civil vai apurar as causas e eventuais responsabilidades pelo acidente com vítimas.





*Com informações do G1