Tarifa zero em Cotia: prefeito apaga vídeo das redes após anunciar programa para abril

Vídeo havia sido publicado ao lado do secretário Joaquim Bechó e da vice-prefeita Ângela Maluf; relembre o anúncio que, até o momento, não saiu do papel

Foto: Reprodução

prefeito de Cotia, Rogério Franco (PSD), anunciou o programa “domingão tarifa zero”, que seria implementado nos ônibus municipais da cidade, aos domingos. Segundo o anúncio, as passagens gratuitas iriam valer a partir deste mês. No dia 29 de fevereiro deste ano, o),, que seria implementado nos ônibus municipais da cidade, aos domingos. Segundo o anúncio, as passagens gratuitas iriam valer a partir deste mês.





Em vídeo publicado nas redes sociais, o secretário de Transportes de Cotia, Joaquim Brechó, ao lado de Rogério Franco e da vice-prefeita Ângela Maluf, disse: “Estamos fazendo o levantamento, providenciando uma ordem de serviço para que possamos já em abril implantarmos os ônibus gratuitos para a população”. Mas o vídeo foi removido.









Na época, Franco respondeu a reportagem dizendo que essa medida “atenderia a um anseio da população de Cotia”. “Com isso, vamos dar oportunidades para as famílias passearem, visitarem parques, shoppings, se apropriarem dos diversos espaços públicos da nossa cidade sem pagarem nada pelo deslocamento”, comentou. “Esperamos impactos positivos, tanto no bem-estar e no lazer das famílias, quanto na economia local, com as pessoas circulando pela cidade e, o dinheiro que uma família gastaria com a passagem, poderá gastar com alguma atividade ou consumo”, concluiu.





Neste mês, Cotia e Cia voltou a fazer contato com a prefeitura por duas vezes, mas não houve respostas. Por enquanto, o programa “domingão tarifa zero” não saiu do papel.