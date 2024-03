Tarifa Zero em Cotia: veja perguntas e respostas sobre o programa anunciado para abril

Anúncio foi feito pelo prefeito Rogério Franco nessa quinta-feira (29); saiba mais

Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia

a Prefeitura vai colocar em funcionamento a Tarifa Zero nos ônibus municipais. O prefeito de Cotia, Rogério Franco, anunciou que, a partir do mês de abril, quando Cotia celebrará 168 anos de emancipação político-administrativa,





O vídeo com o anúncio foi publicado por Franco nessa quinta-feira (29) nas redes sociais, ao lado da vice-prefeita Ângela Maluf e do secretário de Transportes e Mobilidade, Joaquim Brechó.





“Estamos fazendo o levantamento, providenciando uma ordem de serviço para que possamos já em abril implantarmos os ônibus gratuitos para a população”, disse Brechó.





Veja abaixo as principais perguntas:





VAI FUNCIONAR TODOS OS DIAS?





Não. A Tarifa Zero em Cotia será apenas aos domingos, entre a zero hora e às 23h59.





VALERÁ TAMBÉM NOS ÔNIBUS INTERMUNICIPAIS?





Não. O programa se limitará aos ônibus que atendem as linhas municipais.





QUANTOS PASSAGEIROS UTILIZAM ÔNIBUS MUNICIPAIS AOS DOMINGOS?





Segundo a Secretaria de Transportes e Mobilidade (Setram), cerca de 7.500 passageiros, em média, utilizam o transporte público municipal aos domingos.





ATENDERÁ TODAS AS LINHAS MUNICIPAIS?





De acordo com a Setram, sim. No ‘Domingão Tarifa Zero’ o transporte público municipal vai funcionar com programação normal em todas as linhas que têm circulação aos domingos.





HAVERÁ LIMITES DE VIAGENS?





Não haverá limite de viagens por pessoa.





QUANTO VAI CUSTAR O PROGRAMA PARA A PREFEITURA DE COTIA?





Cotia e Cia encaminhou esse questionamento hoje (1º) pela manhã para a prefeitura, mas não houve retorno.





PALAVRAS DO PREFEITO ROGÉRIO FRANCO