Stand-up: Nego Cruz se apresenta no Neverland Bar, em Caucaia, neste sábado (20)

Evento começa às 21h; veja como adquirir os ingressos

Nego Cruz. Foto: Divulgação / Neverland Bar

Prepare-se para uma noite de risadas garantidas. O comediante Nego Cruz vai apresentar seu stand-up “Mó Bom” no Neverland Bar, em Caucaia do Alto, neste sábado (20).





O show traz um humor autêntico e cativante, e promete boas gargalhadas do começo ao fim, com histórias engraçadas e observações perspicazes.





adquiridos AQUI. Os ingressos custam a partir de R$ 10 e podem ser





SOBRE O SHOW





“MÓ BOM” inclui piadas de todas as fases da vida de Nego Cruz, desde a infância até o presente.





Ele vai compartilhar histórias hilárias da sua família, dos tempos de escola, do serviço militar, da sua jornada no fisiculturismo e até mesmo dos seus dias como garçom no Outback.





O lado “Mó Bom” do show é encontrar o lado engraçado de todas essas situações, garantindo uma experiência de risadas inesquecível para o público.





SOBRE O ARTISTA





Nego Cruz nasceu em Barueri e desde cedo encontrou na comédia uma forma de enfrentar o bullying e o racismo. Inspirado por sua mãe, que ele considera mais engraçada do que ele mesmo, aprendeu a arte da zoeira e das observações afiadas.





Serviu o Exército brasileiro de 2008 a 2016, alcançando o posto de cabo armeiro, no 20° Grupo de Artilharia de Campanha Leve Mecânico e instrutor de armamento, onde desenvolveu habilidades técnicas e uma compreensão única da camaradagem militar.





Além disso, foi praticante de musculação e halterofilismo, participou de campeonatos de fisiculturismo, o que influenciaram sua abordagem disciplinada e determinada no palco.





Como coach esportivo emocional e de relacionamento, utiliza sua experiência pessoal para trazer piadas (mas não todas) do cotidiano e mensagens de motivação para sua plateia.





SERVIÇO





O QUE: Stand-up “Mó Bom”, de Nego Cruz





QUANDO: Sábado (20/04/2024), às 21h





ONDE: Neverland Bar (Bar (Rua Joaquim Pires de Oliveira, 100, Caucaia do Alto)