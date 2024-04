Polícia descobre desmanche de veículos roubados e prende 5 em Itapecerica da Serra

As investigações apontaram que a quadrilha levava veículos roubados para o local, onde realizava o desmanche e vendia as peças no mercado clandestino

Agentes da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Carapicuíba prenderam em flagrante cinco homens, entre 26 e 47 anos, em um desmanche ilegal no bairro Lagoa, em Itapecerica da Serra, neste sábado (20).





As investigações apontaram que a quadrilha levava veículos roubados para o local, onde realizava o desmanche e vendia as peças no mercado clandestino.





Os policiais civis realizaram campana na região, até que perceberam uma movimentação estranha em um galpão. Os agentes abordaram o grupo com diversas ferramentas nas mãos, desmontando um caminhão, e no local encontraram peças de veículos, bem como bloqueador de sinal, maçaricos e cerca de 70 placas.





As peças foram verificadas e os agentes descobriram, por meio da numeração de um motor, que eram partes de um caminhão roubado recentemente. Questionados, os suspeitos disseram que sabiam da procedência ilícita e confirmaram que realizam o desmanche de veículos para, posteriormente, vender as peças por um preço abaixo do mercado.





A quadrilha foi levada à Delegacia Seccional de Carapicuíba, onde permaneceu presa. O caso foi registrado como receptação, associação criminosa e localização/apreensão de veículo e objeto.