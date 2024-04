Dupla é presa com mais de 200 kg de cocaína em São Roque

Flagrante ocorreu no sábado (20)

Foto: Divulgação / Polícia Civil

Policiais civis do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) prenderam dois homens, de 28 e 34 anos, por tráfico de drogas na manhã de sábado (20), em São Roque.





A dupla estava com 200 tijolos de cocaína escondidos em fundo falso, no piso de um cômodo de um galpão alvo da investigação.





A equipe da 4ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) realizavam diligências na área da Seccional de Sorocaba e fizeram campana velada próxima a um galpão, situado na divisa de São Roque com a cidade de Araçariguama.





Durante a averiguação do local, os agentes viram um veículo VW Fox dentro do galpão. O carro já havia sido apontado em investigações para o tráfico de drogas.





Após verem atitudes suspeitas, os policiais entraram no imóvel e encontraram um fundo falso no piso do cômodo onde os investigados estavam. Lá foram encontrados 200 tijolos de cocaína, que após somados totalizaram cerca de 210 kg da droga. Os suspeitos foram presos em flagrante.





O caso está sendo registrado como tráfico de drogas e associação para o tráfico na 4ª Delegacia da Dise do Denarc.