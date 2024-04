Cotia inaugura residência inclusiva para pessoas com deficiência

Espaço conta com cuidadores, assistente social, psicólogo, além de funcionários administrativos

Foto: Juliano Barbosa





A Prefeitura de Cotia, por meio de uma parceria com o Pequeno Cotolengo, inaugurou, nessa quarta-feira (17), a primeira Residência Inclusiva Municipal da cidade.





Trata-se de um equipamento tipificado pelo Serviço Único de Assistência Social (SUAS) e pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, destinado a funcionar com residência de pessoas com deficiência e que não tenham condições de autossustentabilidade e retaguarda familiar.





O espaço conta com cuidadores, assistente social, psicólogo, além de funcionários administrativos.





Foto: Juliano Barbosa

Segundo a prefeitura, a Residência Inclusiva vai atender jovens e adultos em situação de dependência. Diferente de grandes abrigos, o equipamento tem um formato de casa inserida na comunidade, com padrão similar ao de uma residência familiar.





O objetivo, de acordo com a administração, é romper com estigmas segregadores de atendimento, “garantindo aos moradores da residência atenção personalizada e condições dignas de acolhimento”.





A parceria com o Cotolengo prevê a disponibilização de dez vagas para pessoas de 18 a 59 anos de idade e o repasse mensal de R$ 50 mil por parte da Prefeitura.