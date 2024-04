Estou acima ou abaixo do peso ideal? O cálculo com base no IMC é confiável? | Corpo-Mente

Veja a resposta da nutricionista Graziele Fernandes, especialista em emagrecimento

Foto: Depositphotos

Coluna Corpo-Mente: Como saber se estou acima ou abaixo do peso ideal? O cálculo com base no Índice de Massa Corporal (IMC) é confiável?





O podcast Corpo-Mente abordou o assunto com a nutricionista Graziele Fernandes, que é especialista em emagrecimento, comportamento alimentar e desempenho esportivo.





Para ela, até existe um cálculo certo, porém, é relativo. “O IMC mede qual seria o peso ideal dentro de um indicador, porém, ele é falho, porque ele só representa peso e altura”, explica.





Veja a resposta completa no vídeo abaixo:









