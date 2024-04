Micro-ônibus atropela e mata mulher de 26 anos em Itapevi; polícia investiga

Outras duas pessoas ficaram feridas

Imagem: Reprodução / Redes Sociais

Uma mulher de 26 anos morreu ao ser atropelada por um micro-ônibus na tarde de sábado (13), em Itapevi. O acidente aconteceu por volta das 16h30 na Rua Emílio Lehmann.





Segundo a Secretaria de Segurança Pública, guardas civis foram acionados para atender a ocorrência. Ao chegar no endereço indicado, encontraram a vítima já sem vida.





Mais duas pessoas também ficaram feridas e foram socorridas à hospitais da região.





De acordo com reportagem do G1, o motorista do micro-ônibus, de 35 anos, disse à polícia que uma falha no sistema de frenagem gerou o acidente.





O delegado do caso solicitou exames periciais ao Instituto do Criminalística e ao IML para verificar a situação do veículo e do motorista.





A Delegacia de Itapevi segue investigando o caso.