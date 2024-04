7 pessoas morreram afogadas no litoral de SP no fim de semana; uma era da região

Foram, ao todo, 51 salvamentos durante o fim de semana

Foto: Reprodução

O Grupamento dos Bombeiros Marítimo (GBMar) informou que ao menos sete pessoas morreram afogadas em praias do litoral paulista durante o fim de semana.





Entre 12 e 14 de abril, foram duas mortes em Itanhaém, duas em Praia Grande, uma em Mongaguá, uma no Guarujá e uma em Ubatuba.





Segundo a corporação, pelo menos seis óbitos ocorreram em áreas não protegidas pelos bombeiros. Foram, ao todo, 51 salvamentos durante o fim de semana.





Uma das vítimas que morreu em Itanhaém é Joseleno Gomes da Silva, de 38 anos. Morador de Embu das Artes, ele foi arrastado pela correnteza perto da Ilha das Cabras. O homem teve uma parada cardiorrespiratória, chegou a ser socorrido e levado para a UPA de Itanhaém, onde o óbito foi constatado.





De acordo com o GBMar, Joseleno estava com o filho, de 13 anos, e o sobrinho, de 14, no fundo, quando perceberam que estavam sendo arrastados pela corrente de retorno.





Os adolescentes foram resgatados e encaminhados até uma unidade de saúde.