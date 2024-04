Idosos são amarrados por 3h dentro de casa durante roubo em Caucaia do Alto

Crime aconteceu na tarde de sábado (27); uma das vítimas levou coronhada na cabeça; veja todos os detalhes

Crime aconteceu na Estrada dos Pereiras. Foto: Google Street Views

Um casal de idosos foi amarrado com cordas nos braços durante roubo à residência na Estrada dos Pereiras, no distrito de Caucaia do Alto, em Cotia. O crime, que durou cerca de três horas, aconteceu na tarde de sábado (27). Ninguém foi preso até o momento.





Segundo a Polícia Militar, quatro bandidos armados invadiram a residência e fizeram de reféns o casal - uma mulher de 74 anos e um homem de 78 anos - e o filho deles - um homem de 50 anos.





De acordo com a PM, o casal ficou amarrado com uma corda nos braços durante o assalto e o filho chegou a levar uma coronhada na cabeça.





Durante o roubo, os criminosos realizaram transferências bancárias via Pix e ainda levaram diversos pertences pessoais das vítimas.





Os bandidos fugiram e ainda não foram localizados. O caso foi registrado no Distrito Policial (DP) de Caucaia do Alto, onde o crime é investigado.