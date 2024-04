Bêbado e sem CNH, jovem atropela ao menos 3 pessoas na região central de Cotia

Ele fugiu do local, mas foi preso momentos depois na Granja Viana

Caso ocorreu no Jd Central. Foto: Google Street Views

Um jovem, de 22 anos, foi preso em flagrante após atropelar ao menos três pessoas na região central de Cotia na madrugada desta segunda-feira (29). Segundo a Polícia Militar, ele estava bêbado e não tinha habilitação. O caso ocorreu no Jardim Central.





De acordo com a PM, o autuado e mais um amigo se envolveram em confusão com pessoas que estavam na rua, de frente a um bar.





Segundo testemunhas, após pequeno tumulto, o jovem entrou no carro, “completamente transtornado”, e passou no meio das pessoas, ferindo ao menos três delas. Após o ocorrido, ele fugiu do local.





VEÍCULO LOCALIZADO NA GRANJA





O veículo foi localizado pela PM, momentos depois, na avenida São Camilo, na Granja Viana. Como o carro estava danificado, os policiais suspeitaram e realizaram a abordagem. O rapaz que estava junto com o motorista no veículo acabou confessando o que havia ocorrido e ambos foram levados para a delegacia.





Ao chegar no distrito, testemunhas reconheceram o autor, que foi preso em flagrante.





Quanto às vítimas, não há informações sobre o estado de saúde delas.





O caso foi registrado no 2º DP de Cotia como “Fuga de local de acidente”, “Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor” e “Embriaguez ao volante”.